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Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам

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Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: IBU / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место из-за финансовых проблем. Об этом написала пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Такое решение приняла Чешская лыжная ассоциация. Гонки должны были пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года.

Уточняется, что сейчас подбирается замена Нове-Место в календаре. Новое место проведения этапа КМ станет известно в конце сентября.

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