Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место из-за финансовых проблем. Об этом написала пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Такое решение приняла Чешская лыжная ассоциация. Гонки должны были пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года.

Уточняется, что сейчас подбирается замена Нове-Место в календаре. Новое место проведения этапа КМ станет известно в конце сентября.