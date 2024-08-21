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Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам
Все из-за финансовых проблем
Фото: IBU / Автор неизвестен
Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место из-за финансовых проблем. Об этом написала пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Такое решение приняла Чешская лыжная ассоциация. Гонки должны были пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года.
Уточняется, что сейчас подбирается замена Нове-Место в календаре. Новое место проведения этапа КМ станет известно в конце сентября.
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