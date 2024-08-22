Владимир Зеленский наградил Александра Усика и Ольгу Харлан за популяризацию Украины в мире

Президент Украины Владимир Зеленский наградил чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан наградами "Национальная легенда Украины".

Об этом Президент Украины написал на своей странице.

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"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины.

Нина Митрофановна Матвиенко, Говард Баффет, Александр Михайлович Дубовик, Олег Петрович Коростелев, Иван Владимирович Лукашевич, Игорь Дмитриевич Поклад, Александр Усик, Ольга Харлан, Виталий Владимирович Хмель, Ирина Ивановна Юрченко, Сергей Иосифович Параджанов.

Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей", – написал Зеленский.