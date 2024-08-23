Участник Паралимпиады-2024 Олег Науменко: Не хочется загадывать наперед, но сделаю все возможное, чтобы улучшить свои предыдущие выступления

Уже скоро, 28 августа, начнутся в Париже Паралимпийские игры-2024. На этих соревнованиях примут участие 140 украинских спортсменов, где они будут бороться за медали в 17 видах спорта. Среди участников Паралимпиады будет наш фехтовальщик Олег Науменко. Спортсмен с 2013 года начал заниматься фехтованием в Николаеве. Он является бронзовым призером Игр-2016 в индивидуальной шпаге в категории Б, где спортсмены соревнуются на коляске. В интервью UA-Футбол Олег Науменко рассказал о трудностях, с которыми сталкивался во время подготовки к Паралимпиаде, а также поделился своими ожиданиями от соревнований.

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- Как происходит подготовка к Паралимпиаде в Париже? Насколько война в Украине повлияла на этот процесс?

- Война очень сильно повлияла на процесс тренировок, да и, наверное, на весь украинский спорт. Если говорить о фехтовании на креслах колесных, то многие наши спортсмены из прифронтовых городов вынуждены были выехать за границу. Те, кто остался, тренируются под обстрелами, во время воздушных тревог. Собственно, так, как живет вся наша страна. И в таких условиях нам удалось все-таки показать определенные результаты и отобраться в Париж.

Интенсивная подготовка к Играм у нас уже длится несколько месяцев. Я некоторое время работал со своим тренером в Николаеве. Но поскольку другие спортсмены уехали и у меня не было спарринг-партнера, я ездил еще к своим коллегам во Львов - на боевые практики. Также в июле у нас был мощный тренировочный сбор в Польше со всей командой, а сейчас перед самыми Играми мы тренируемся во Франции.

- Какие трудности возникали перед вами во время подготовки к Паралимпиаде?

- Самые большие трудности - это поиск спарринг-партнеров. В Николаеве с этим было достаточно сложно, поэтому приходилось ездить в другие города. Конечно, влияет и война, когда приходится прерывать тренировки из-за воздушной тревоги или обстрелов. Все знают, что Николаев очень сильно обстреливали, там и наш зал был поврежден. Все это не добавляло оптимизма.

- Какие цели вы ставите перед собой на эти соревнования? В каких дисциплинах фехтования будете соревноваться именно вы?

- В первую очередь, я стремлюсь показать свой лучший результат. Это моя третья Паралимпиада. В Рио удалось завоевать индивидуальную бронзу. В Токио не повезло - мы с командой остановились в шаге от медали. Сейчас я буду фехтовать на шпаге и рапире. Не хочется загадывать наперед, но сделаю все возможное, чтобы улучшить свои предыдущие выступления.

Я фехтую в категории Б [спортсмены с плохим равновесием и полной потерей равновесия, но с полным использованием одной или обеих верхних конечностей - классификация от BBC, - прим. ред.], конкуренция у нас очень сильная. Все спортсмены очень достойные. Конечно, они справились без всех тех препятствий, которые были у нас. Но я верю, что в конце концов нас проблемы сделали более стойкими.

- Ваше отношение к тому, что международный паралимпийский комитет фактически запрещает протесты и любые формы демонстраций, потому что на Паралимпиаде тоже будут участвовать россияне и белорусы (хоть и в статусе нейтральных спортсменов)?

- Я думаю, что украинские спортсмены очень достойно будут представлять нашу страну и там, где надо, будет показывать свою гражданскую позицию, мы это сделаем. Относительно протестов и демонстраций, опять же, способов продемонстрировать свое отношение к этим условно "нейтральным" спортсменам и их странам много. Но я бы не исключал и того, что они будут делать какие-то провокации, поэтому надо нам быть очень внимательными.

- А каково ваше отношение к допуску на Паралимпиаду россиян и белорусов?

- Конечно, отрицательное. Все их нарративы о спорте вне политики - настоящий бред. Всем известно, что россияне и белорусы используют международные площадки для своей пропаганды. Их спортсмены откровенно поддерживают свою власть, армию и вторжение в Украину. Но самое главное, это то, что российские террористы разрушили сотни спортивных объектов по всей Украине, убили более 400 украинских спортсменов, которые уже никогда не выступят ни на каких соревнованиях. Я считаю, что под какими бы флагами россияне и белорусы не выступали, никакого уважения или признания им не светит.

- Чувствуете ли вы давление, ответственность за будущие результаты на этих соревнованиях?

- Я чувствую серьезную ответственность перед нашей страной. Это безусловно. Очень хочется, чтобы на этих Играх украинский флаг как можно чаще поднимался на церемонии награждения, чтобы звучал наш гимн. Также хочется, чтобы все зрители вспоминали о нашей стране, понимали, через что мы сейчас проходим и почувствовали потребность чем-то помочь. Хочется привезти домой победу.

Фото с фейсбук-страницы Олега Науменко