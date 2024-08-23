Глава СБУ Василий Малюк вручил награду Ольге Харлан

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк вручил Ольге Харлан памятный знак СБУ "Крест почета".

"У каждого украинца сегодня свой фронт: воины, волонтеры, медики, предприниматели, спортсмены — все мы делаем максимум, чтобы изгнать врага с родной земли. И крайне важно, чтобы весь мир видел несокрушимую силу украинского духа. Поэтому спасибо, что Ваш чемпионский голос звучит на весь мир. Вы — гордость Украины", — заявил Малюк во время встречи с Ольгой Харлан.

"Я горжусь ребятами и девушками, которые защищают нашу независимость. Мы все чрезвычайно благодарны за то, что имеем возможность получать спортивные победы, когда основную победу завоевываете вы, наши воины — на поле боя", — подчеркнула Ольга Харлан.

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На счету 33-летней Харлан награды на Олимпийских играх 2008 и 2024, а также бронзы Лондона-2012, Рио-2016 и Парижа-2024 в личных соревнованиях.