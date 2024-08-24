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Харлан проведала раненых украинских воинов
Уважение легенде спорта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан посетила раненых украинских воинов и показала им медали главных соревнований четырехлетия.
"Я их (медали - прим) не одеваю. Мне хочется их просто дать подержать, чтобы с ними сфотографировались, потому что они также и ваши. Потому что благодаря вам существует наша страна. Вы помогаете невероятно, спасибо вам за это. И это тоже ваша победа" – сказала Харлан на встречи с медиками и ранеными военными в Главном военном клиническом госпитале.
Напомним, что ранее Харлан
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