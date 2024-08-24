Харлан проведала раненых украинских воинов

Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан посетила раненых украинских воинов и показала им медали главных соревнований четырехлетия.

"Я их (медали - прим) не одеваю. Мне хочется их просто дать подержать, чтобы с ними сфотографировались, потому что они также и ваши. Потому что благодаря вам существует наша страна. Вы помогаете невероятно, спасибо вам за это. И это тоже ваша победа" – сказала Харлан на встречи с медиками и ранеными военными в Главном военном клиническом госпитале.