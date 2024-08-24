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Харлан проведала раненых украинских воинов

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Уважение легенде спорта

Харлан проведала раненых украинских воинов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан посетила раненых украинских воинов и показала им медали главных соревнований четырехлетия.

"Я их (медали - прим) не одеваю. Мне хочется их просто дать подержать, чтобы с ними сфотографировались, потому что они также и ваши. Потому что благодаря вам существует наша страна. Вы помогаете невероятно, спасибо вам за это. И это тоже ваша победа" – сказала Харлан на встречи с медиками и ранеными военными в Главном военном клиническом госпитале.

Напомним, что ранее Харлан получила награду от главы СБУ.

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Ольга Харлан
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24.08.2024 в 12:03
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
24.08.2024 в 12:03
Ответить
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