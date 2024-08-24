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Усика и Харлан наградили Орденами Свободы

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Достойны самых высоких наград

Усика и Харлан наградили Орденами Свободы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан получили Ордена Свободы.

Произошло это во время празднования Дня независимости Украины. Почетные награды на Софийской площади лично вручил Президент Украины Владимир Зеленский.

В истории нашего государства Орден свободы получали боксер Владимир Кличко (2017) и легкоатлет Сергей Бубка (2021).

Напомним, ранее Харлан посетила раненых украинских воинов.

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