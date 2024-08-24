Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усика и Харлан наградили Орденами Свободы
Достойны самых высоких наград
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан получили Ордена Свободы.
Произошло это во время празднования Дня независимости Украины. Почетные награды на Софийской площади лично вручил Президент Украины Владимир Зеленский.
В истории нашего государства Орден свободы получали боксер Владимир Кличко (2017) и легкоатлет Сергей Бубка (2021).
Напомним, ранее Харлан
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
- Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
- СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
- Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО