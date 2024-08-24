Усика и Харлан наградили Орденами Свободы

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан получили Ордена Свободы.

Произошло это во время празднования Дня независимости Украины. Почетные награды на Софийской площади лично вручил Президент Украины Владимир Зеленский.

В истории нашего государства Орден свободы получали боксер Владимир Кличко (2017) и легкоатлет Сергей Бубка (2021).