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Украинка Куклиновская – чемпионка мира на дистанции 200 метров байдарка-одиночка
День украинской гребли
ФКУ
Украинка Людмила Куклиновская победила на чемпионате мира-2024 по гребле. Наша спортсменка завоевала золото в дисциплине "200 метров, байдарка-одиночка".
Свою дистанцию Людмила прошла за 41,414 секунды. Она опередила Анастасию Долгову (без страны и флага) (42,183) и представительницу Норвегии Болетт Ньюванг Иверсен (42,761).
Мундиаль проходит с 23 по 25 августа в Самарканде (Узбекистан).
Напомним, что Куклиновская является чемпионкой Европейских игр-2019 в дисциплине "200 метров, байдарка-парная".
Ранее Лузан
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