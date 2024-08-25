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Украинка Куклиновская – чемпионка мира на дистанции 200 метров байдарка-одиночка

Другие виды
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День украинской гребли

Украинка Куклиновская – чемпионка мира на дистанции 200 метров байдарка-одиночка

ФКУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Людмила Куклиновская победила на чемпионате мира-2024 по гребле. Наша спортсменка завоевала золото в дисциплине "200 метров, байдарка-одиночка".

Свою дистанцию ​​Людмила прошла за 41,414 секунды. Она опередила Анастасию Долгову (без страны и флага) (42,183) и представительницу Норвегии Болетт Ньюванг Иверсен (42,761).

Мундиаль проходит с 23 по 25 августа в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, что Куклиновская является чемпионкой Европейских игр-2019 в дисциплине "200 метров, байдарка-парная".

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