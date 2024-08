Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию 50 м вольным стилем за 27,28 секунды.

37-летняя американка сумела установить рекорд в первом полуфинальном заплыве.

Напомним, что спортсменка получила серьезные травмы шеи и позвоночника во время автокатастрофы 2007 года.

???? WORLD RECORD ALERT ????



Christie Raleigh Crossley breaks the world record in the 50m Free S10!



⏲️ - 27:28 #ParisParalympics // #TeamUSA pic.twitter.com/kFiWrm54IS