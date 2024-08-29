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Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх
Спортсменка показала невероятный результат
Фото: Твіттер
Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию 50 м вольным стилем за 27,28 секунды.
37-летняя американка сумела установить рекорд в первом полуфинальном заплыве.
Напомним, что спортсменка получила серьезные травмы шеи и позвоночника во время автокатастрофы 2007 года.
???? WORLD RECORD ALERT ????— U.S. Paralympics Swimming (@USParaSwimming) August 29, 2024
Christie Raleigh Crossley breaks the world record in the 50m Free S10!
⏲️ - 27:28 #ParisParalympics // #TeamUSA pic.twitter.com/kFiWrm54IS
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