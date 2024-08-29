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Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх

Другие виды

Спортсменка показала невероятный результат

Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американка Кристи Рэли-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх в Париже. Спортсменка преодолела дистанцию 50 м вольным стилем за 27,28 секунды.

37-летняя американка сумела установить рекорд в первом полуфинальном заплыве.

Напомним, что спортсменка получила серьезные травмы шеи и позвоночника во время автокатастрофы 2007 года.

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