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Антон Коль принес Украине первую медаль Паралимпиады-2024

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Отличный старт для украинского спортсмена

Антон Коль принес Украине первую медаль Паралимпиады-2024

Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2024. В плавании на дистанции 100 м на спине Антон Коль получил "серебро".

Это не первая награда для спортсмена на Паралимпийских играх. Ранее Коль получал бронзовые и серебряные медали.

34-летний Коль в финале почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований.

Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м, спина

1. Камиль Отовски (Польша) - 2.17.85 минуты

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2. Антон Коль (Украина) - 2.33.49

3. Франческо Беттела (Италия) - 2:33.82

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