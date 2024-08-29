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Антон Коль принес Украине первую медаль Паралимпиады-2024
Отличный старт для украинского спортсмена
Фото: IPC/Pedro Vasconcelos
Сборная Украины завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2024. В плавании на дистанции 100 м на спине Антон Коль получил "серебро".
Это не первая награда для спортсмена на Паралимпийских играх. Ранее Коль получал бронзовые и серебряные медали.
34-летний Коль в финале почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований.
Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м, спина
1. Камиль Отовски (Польша) - 2.17.85 минуты
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2. Антон Коль (Украина) - 2.33.49
3. Франческо Беттела (Италия) - 2:33.82
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