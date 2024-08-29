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Анна Гонтарь принесла вторую медаль на Паралимпиаде-2024
Украинка была в шаге от серебра
Фото: unn.ua
Украинская пловчиха Анна Гонтарь завоевала "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024 в Париже.
В финал соревнований во Франции украинка отобралась через квалификационные соревнования, которые состоялись 29 августа. В полуфинале Анна показала второе время (33.70 секунды), а в финальном заплыве смогла улучшить свое время на 0.7 секунды - 33.01 и третья позиция в итоге.
Паралимпийские игры-2024 в этой дисциплине выиграла китаянка Цзян Юйянь.
Паралимпиада-2024. Плавание, 50 м, вольный стиль, женщины (класс S6)
1. Цзян Юйянь (Китай) - 32.59 секунды
2. Элизабет Маркс (США) - 32.90
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3. Анна Гонтарь (Украина) - 33.01
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