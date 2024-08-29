Анна Гонтарь принесла вторую медаль на Паралимпиаде-2024

Украинская пловчиха Анна Гонтарь завоевала "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024 в Париже.

В финал соревнований во Франции украинка отобралась через квалификационные соревнования, которые состоялись 29 августа. В полуфинале Анна показала второе время (33.70 секунды), а в финальном заплыве смогла улучшить свое время на 0.7 секунды - 33.01 и третья позиция в итоге.

Паралимпийские игры-2024 в этой дисциплине выиграла китаянка Цзян Юйянь.

Паралимпиада-2024. Плавание, 50 м, вольный стиль, женщины (класс S6)

1. Цзян Юйянь (Китай) - 32.59 секунды

2. Элизабет Маркс (США) - 32.90

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

3. Анна Гонтарь (Украина) - 33.01