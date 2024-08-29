Александр Комаров добыл бронзу Паралимпиады-2024

Пловец Александр Комаров стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

Стоит отметить, что эта медаль для Комарова стала первой на Паралимпиадах за восемь лет.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Последний раз он поднимался на пьедестал в Рио-де-Жанейро, тогда он получил золотую и бронзовую награды.