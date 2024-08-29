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Александр Комаров добыл бронзу Паралимпиады-2024
Украинец выступал на дистанции 200 м вольным стилем
Фото: Getty Images
Пловец Александр Комаров стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5).
Стоит отметить, что эта медаль для Комарова стала первой на Паралимпиадах за восемь лет.
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Последний раз он поднимался на пьедестал в Рио-де-Жанейро, тогда он получил золотую и бронзовую награды.
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