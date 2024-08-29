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Ирина Пойда одержала первую медаль Паралимпиады в карьере
Украинка боролась за золото на дистанции 200 м вольным стилем
Фото: Getty Images
Украина получила четвертую награду на Паралимпийских играх-2024 благодаря пловчихе Ирине Пойде, которая стала серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.
Первую часть дистанции украинка проплыла в статусе лидера, однако все же уступила британке Тулли Кирни и завершила выступление с результатом 2:47.16 минут.
Паралимпиада-2024. Плавание, 200 м, вольный стиль, женщины (класс S5)
1. Тулли Кирни (Великобритания) - 2:46.50 мин
2. Ирина Пойда (Украина) - 2:47.16
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3. Моника Боджони (Италия) - 2:47.96
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