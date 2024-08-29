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Ирина Пойда одержала первую медаль Паралимпиады в карьере

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Украинка боролась за золото на дистанции 200 м вольным стилем

Ирина Пойда одержала первую медаль Паралимпиады в карьере

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина получила четвертую награду на Паралимпийских играх-2024 благодаря пловчихе Ирине Пойде, которая стала серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.

Первую часть дистанции украинка проплыла в статусе лидера, однако все же уступила британке Тулли Кирни и завершила выступление с результатом 2:47.16 минут.

Паралимпиада-2024. Плавание, 200 м, вольный стиль, женщины (класс S5)

1. Тулли Кирни (Великобритания) - 2:46.50 мин

2. Ирина Пойда (Украина) - 2:47.16

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3. Моника Боджони (Италия) - 2:47.96

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