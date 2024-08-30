Ирина Щетник установила рекорд и выиграла квалификацию Паралимпиады-2024

Украинка Ирина Щетник одержала победу в квалификации и обновила паралимпийский рекорд на Играх в Париже в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м.

В квалификации она показала результат 627.5 балла.

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта.