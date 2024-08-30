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Владислав Белый принес Украине серебро Паралимпиады-2024
Для украинского спортсмена это вторая награда
Фото: gorod.dp.ua
Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2024 в легкой атлетике. Владислав Белый стал серебряным призером Игр в Париже в классе F38 в метании копья.
В финале за медали боролись Владислав Белый и Александр Дорошенко.
Владислав Белый метнул копье с личным рекордом сезона - 52.86 метра. Этот результат принес украинцу второе "серебро" Паралимпийских игр в карьере.
Паралимпиада-2024. Легкая атлетика, метание копья, мужчины (класс F38)
- Хосе Лемос (Колумбия) - 63.81 метра - мировой рекорд
- Владислав Белый (Украина) - 52.86 м
- Ан Дон Кван (Китай) - 51.97 м
- Александр Дорошенко (Украина) - 51.85 м
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