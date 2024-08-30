Владислав Белый принес Украине серебро Паралимпиады-2024

Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2024 в легкой атлетике. Владислав Белый стал серебряным призером Игр в Париже в классе F38 в метании копья.

В финале за медали боролись Владислав Белый и Александр Дорошенко.

Владислав Белый метнул копье с личным рекордом сезона - 52.86 метра. Этот результат принес украинцу второе "серебро" Паралимпийских игр в карьере.

Паралимпиада-2024. Легкая атлетика, метание копья, мужчины (класс F38)