Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в первом матче Паралимпиады-2024

Сборная Украины уступила Ирану в первом матче Паралимпиады-2024 в волейболе сидя - 0:3 (13:25, 12:25, 18:25).

"Первая игра получилась немного неудачной. В третьей партии начали играть, ребята собрались, получили нагоняй. Но с организаторской стороны было много упущено времени. Наша команда собралась в третьей партии, но эта задержка времени привела к тому, что до конца так и не выдержали темп, который имели.

В первых двух партиях мы немного провалились, хотя готовились к тому, что Иран — крепкая команда с большим опытом. Будем работать, разбирать ошибки и настраиваться, чтобы больше таких поражений не было", — приводит слова главного тренера сборной Украины Павла Михлика Суспільне Спорт.

Напомним, что следующий матч Украина проведет против Германии в воскресенье, 1 сентября.