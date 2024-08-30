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Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в первом матче Паралимпиады-2024
Второй матч команда проведет 1 сентября
фото из свободных источников
Сборная Украины уступила Ирану в первом матче Паралимпиады-2024 в волейболе сидя - 0:3 (13:25, 12:25, 18:25).
"Первая игра получилась немного неудачной. В третьей партии начали играть, ребята собрались, получили нагоняй. Но с организаторской стороны было много упущено времени. Наша команда собралась в третьей партии, но эта задержка времени привела к тому, что до конца так и не выдержали темп, который имели.
В первых двух партиях мы немного провалились, хотя готовились к тому, что Иран — крепкая команда с большим опытом. Будем работать, разбирать ошибки и настраиваться, чтобы больше таких поражений не было", — приводит слова главного тренера сборной Украины Павла Михлика Суспільне Спорт.
Напомним, что следующий матч Украина проведет против Германии в воскресенье, 1 сентября.
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