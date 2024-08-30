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Александр Комаров принес первое золото Украине и установил паралимпийский рекорд
Украинец установил рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем
Фото: sport24.ua
Украина завоевала золото Паралимпиады-2024. Награду для нашей сборной принес Александр Комаров, который стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем.
Стоит отметить, что для Украины это золото стало первым на Паралимпиаде-2024.
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В финале Комаров установил паралимпийский рекорд. Это шестая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и вторая личная для Александра на Играх в Париже.
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