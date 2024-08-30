  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Александр Комаров принес первое золото Украине и установил паралимпийский рекорд
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Комаров принес первое золото Украине и установил паралимпийский рекорд

Другие виды
Обновлено

Украинец установил рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Александр Комаров принес первое золото Украине и установил паралимпийский рекорд

Фото: sport24.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина завоевала золото Паралимпиады-2024. Награду для нашей сборной принес Александр Комаров, который стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем.

Стоит отметить, что для Украины это золото стало первым на Паралимпиаде-2024.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

В финале Комаров установил паралимпийский рекорд. Это шестая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и вторая личная для Александра на Играх в Париже.

По теме
yellow-arrow
Ирина Пойда добыла вторую медаль на Паралимпиаде-2024
yellow-arrow
Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в первом матче Паралимпиады-2024
yellow-arrow
Владислав Белый принес Украине серебро Паралимпиады-2024
Паралимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости