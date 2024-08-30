Ирина Пойда добыла вторую медаль на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала еще одну награду на Паралимпийских играх-2024. Пловчиха Ирина Пойда получила серебро на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.

Напомним, что ранее спортсменка завоевала «серебро» 200-метровки вольным стилем в том же классе.

В финале 100-метровки Пойда преодолела первую часть дистанции с лучшим временем, однако на вторых 50 метрах таки уступила британке, которой проиграла и в квалификации.

В целом Ирина показала время в 1:17.37 минуты.

Паралимпиада-2024. Плавание, 100 м, вольный стиль, женщины (класс S5)

1. Тулли Кирни (Великобритания) - 1:15.10 минуты

2. Ирина Пойда (Украина) - 1:17.37

3. Моника Боджони (Италия) - 1:21.74