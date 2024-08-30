Наталия Кобзарь - серебряная призерка Паралимпиады-2024 в беге на 200 метров

24-летняя легкоатлетка Наталья Кобзарь финишировала второй в беге на 200 метров, получив серебряную награду Паралимпийских игр.

Для украинской спортсменки эта награда стала второй в карьере. В Токио-2020 также получила серебро в беге на 400-метровке.

Благодаря этой награде в копилке сборной Украины 1 золото, 5 серебро и 2 бронзы.

Бег на 200 метров, женщины:

1. Вен Ксиоян (Китай) - 25,86

2. Наталья Кобзарь (Украина) - 27,43

3. Джанг Фенфен - 27,55