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Наталия Кобзарь - серебряная призерка Паралимпиады-2024 в беге на 200 метров
Украинка добыла вторую награду в карьере
Фото: Getty Images
24-летняя легкоатлетка Наталья Кобзарь финишировала второй в беге на 200 метров, получив серебряную награду Паралимпийских игр.
Для украинской спортсменки эта награда стала второй в карьере. В Токио-2020 также получила серебро в беге на 400-метровке.
Благодаря этой награде в копилке сборной Украины 1 золото, 5 серебро и 2 бронзы.
Бег на 200 метров, женщины:
1. Вен Ксиоян (Китай) - 25,86
2. Наталья Кобзарь (Украина) - 27,43
3. Джанг Фенфен - 27,55
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