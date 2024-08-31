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Харлан – об Усике: Очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком
Приятные слова от чемпионки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о своем отношении к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО). Ее слова цитирует Sport-Express.ua:
"Саша очень простой. Мы знаем друг друга очень давно. В первый раз мы увиделись на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. С этого момента мы поддерживаем связь.
Я очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком. Мне важно услышать о его опыте по каким-то важным вопросам.
Это вообще интересно: когда я общаюсь с представителями других видов спорта, мне очень интересно понять ментальность и детали, я беру что-то для себя. Саша – очень положительный и классный" – сказала Ольга.
Напомним, что ранее Свитолина
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