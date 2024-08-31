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Харлан – об Усике: Очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком

Другие виды
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Приятные слова от чемпионки

Харлан – об Усике: Очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о своем отношении к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО). Ее слова цитирует Sport-Express.ua:

"Саша очень простой. Мы знаем друг друга очень давно. В первый раз мы увиделись на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. С этого момента мы поддерживаем связь.

Я очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком. Мне важно услышать о его опыте по каким-то важным вопросам.

Это вообще интересно: когда я общаюсь с представителями других видов спорта, мне очень интересно понять ментальность и детали, я беру что-то для себя. Саша – очень положительный и классный" – сказала Ольга.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала поражение в 1/16 US Open-2024.

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