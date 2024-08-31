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Артистическое плавание. 22-летняя украинская призер Олимпийских игр завершила карьеру
Очень неожиданное решение
Фото: Апостроф
Украинская спортсменка, представительница артистического плавания Марта Федина объявила о завершении профессиональной карьеры. Двухкратная бронзовый призер Олимпийских игр (Токио 2020) на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех болельщиков за поддержку и рассказала свою историю в большом спорте.
Напомним, что ранее Свитолина
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