Артистическое плавание. 22-летняя украинская призер Олимпийских игр завершила карьеру

Украинская спортсменка, представительница артистического плавания Марта Федина объявила о завершении профессиональной карьеры. Двухкратная бронзовый призер Олимпийских игр (Токио 2020) на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех болельщиков за поддержку и рассказала свою историю в большом спорте.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала поражение в 1/16 финала US Open-2024.