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Украинский вечер плавания на Паралимпиаде: 1 серебро, 4 бронзы и новый рекорд
Результативные выступления наших спортсменов
Фото - Getty Images
Анна Стеценко стала серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м на спине (класс S12). Также она успешно выступила в заплыве на 400 м свободным стилем и завоевала бронзу, обновив паралимпийский рекорд в классе S12. У спортсменки уже 8 наград на Паралимпийских играх.
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Антон Коль принес "желто-синим" десятую медаль в плавании на Паралимпиаде и завоевал бронзу на 50-метровке на спине (класс S1). Это его вторая награда на турнире.
Также Ярослав Денисенко финишировал третьим в финале 100-метровки на спине в классе S12, а Марина Пиддубная заняла аналогичное место на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11.
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