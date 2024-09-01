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Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото

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Куда следует пара пока не известно

Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим бойфрендом, итальянцем Луиджи Самеле отправилась в отпуск. Куда именно следует пара пока не известно, но судя по времени полета – куда-то очень далеко. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее жена Усика показала поклонникам сексуальные фото.

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