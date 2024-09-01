Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото
Куда следует пара пока не известно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим бойфрендом, итальянцем Луиджи Самеле отправилась в отпуск. Куда именно следует пара пока не известно, но судя по времени полета – куда-то очень далеко. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее жена Усика
Популярное сейчас
- Бывший игрок Днепра-1: Мне должны 10 зарплат
- Только двое футболистов дважды оформляли хет-трики в 2 матчах подряд. Известно, кто вошел в историю АПЛ
- Экс-вратарь Вереса о бывшем владельце: Человек с криминальным прошлым, был лишен свободы
- Александр Комаров принес первое золото Украине и установил паралимпийский рекорд
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото