Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото

Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим бойфрендом, итальянцем Луиджи Самеле отправилась в отпуск. Куда именно следует пара пока не известно, но судя по времени полета – куда-то очень далеко. Соответствующий снимок Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее жена Усика показала поклонникам сексуальные фото.