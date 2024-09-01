  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Пловец Михаил Сербин принес Украине третье золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пловец Михаил Сербин принес Украине третье золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Другие виды

А Даниил Чуфаров пришел к финишу третьим

Пловец Михаил Сербин принес Украине третье золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Украины завоевала третью золотую медаль ПИ-2024 в Париже. В очередной раз свой вклад внесли пловцы. На дистанции 100 метров на спине в классе S11 победил Михаил Сербин, а Даниил Чуфаров пришел к финишу третьим.

Читайте такжеУкраина завоевала 20-ю медаль Паралимпийских игр-2024 и она золотая

Михаилу удался чемпионский финишный спурт, благодаря которому он не просто вырвался в лидеры, но и побил собственный мировой рекорд, установленный в прошлом году. Он показал результат 1:05.84 мин.

Отметим, что Сербин защитил свой титул паралимпийского чемпиона, полученный на этой же дистанции в Токио. Для Михаила нынешняя награда стала третьей на этом уровне.

По теме
yellow-arrow
Украина в топ-4 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024
yellow-arrow
Россияне уничтожили Дворец спорта в Харькове, здание не подлежит восстановлению
yellow-arrow
Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото
Паралимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости