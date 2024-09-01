Пловец Михаил Сербин принес Украине третье золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Сборная Украины завоевала третью золотую медаль ПИ-2024 в Париже. В очередной раз свой вклад внесли пловцы. На дистанции 100 метров на спине в классе S11 победил Михаил Сербин, а Даниил Чуфаров пришел к финишу третьим.

Михаилу удался чемпионский финишный спурт, благодаря которому он не просто вырвался в лидеры, но и побил собственный мировой рекорд, установленный в прошлом году. Он показал результат 1:05.84 мин.

Отметим, что Сербин защитил свой титул паралимпийского чемпиона, полученный на этой же дистанции в Токио. Для Михаила нынешняя награда стала третьей на этом уровне.