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Украина в топ-4 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024

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Желто-синие среди лучших сборных турнира

Украина в топ-4 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024

Фото - Getty Images

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На счету Украины 25 медалей (3 золота, 10 серебряных и 12 бронзовых). Столько же наград у Бразилии, но их спортсмены уже восемь раз побеждали в дисциплинах.

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Пока что только представители Великобритании (40) и Китая (59) чаще поднимались на пьедестал. Также результативно стартовали американцы (21) и французы (23).

Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже открыли 28 августа. Соревнования продлятся до следующего воскресенья, 8 сентября. В общем зачете Украина занимает 10-е место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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