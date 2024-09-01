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Украина в топ-4 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024
Желто-синие среди лучших сборных турнира
Фото - Getty Images
На счету Украины 25 медалей (3 золота, 10 серебряных и 12 бронзовых). Столько же наград у Бразилии, но их спортсмены уже восемь раз побеждали в дисциплинах.
Пока что только представители Великобритании (40) и Китая (59) чаще поднимались на пьедестал. Также результативно стартовали американцы (21) и французы (23).
Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже открыли 28 августа. Соревнования продлятся до следующего воскресенья, 8 сентября. В общем зачете Украина занимает 10-е место.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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