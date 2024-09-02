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Оксана Козина: Думаю, что в BWF увидели, что получается, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет

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Украинская спортсменка осталась недовольна соревнованиями

Оксана Козина: Думаю, что в BWF увидели, что получается, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет

Фото: News | BWF Olympics

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бадминтонистка Оксана Козина проиграла матч за "бронзу" Паралимпиады и выразила недовольство разделением на классы.

Напомним, что Козина уступила нигерийке Марьям Боладжи (9:21, 9:21).

"Думаю, что в BWF увидели, что получается, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет. Может они это изменят, и я буду об этом говорить. В воскресенье общались с моими соперницами, которые имеют протезы - они очень недовольны этим, потому что у нас нет возможности взять медали, на которые мы заслуживаем. Думаю, что мы над этим будем работать, потому что это ненормально. Знала, что так будет с самого начала, но расстроена, потому что я и другие девушки, с протезами должны были быть претендентками на медали", - сказала Козина в комментарии для Суспільне Спорт.

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