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Оксана Козина: Думаю, что в BWF увидели, что получается, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет
Украинская спортсменка осталась недовольна соревнованиями
Фото: News | BWF Olympics
Бадминтонистка Оксана Козина проиграла матч за "бронзу" Паралимпиады и выразила недовольство разделением на классы.
Напомним, что Козина уступила нигерийке Марьям Боладжи (9:21, 9:21).
"Думаю, что в BWF увидели, что получается, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет. Может они это изменят, и я буду об этом говорить. В воскресенье общались с моими соперницами, которые имеют протезы - они очень недовольны этим, потому что у нас нет возможности взять медали, на которые мы заслуживаем. Думаю, что мы над этим будем работать, потому что это ненормально. Знала, что так будет с самого начала, но расстроена, потому что я и другие девушки, с протезами должны были быть претендентками на медали", - сказала Козина в комментарии для Суспільне Спорт.
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