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Сборная Украины по голболу впервые в истории одержала победу в четвертьфинале Паралимпиады
В полуфинале команда сыграет с Бразилией
Фото: НКСІУ
Сборная Украины одержала победу над Ираном (6:3) в плейоф мужского турнира Паралимпийских игр-2024 по голболу и вышла в полуфинал.
После первой 12-минутки украинцы вели со счетом 3:1. Матч возобновился, однако иранцы сравняли счет в течение пяти первых минут второго тайма - 3:3. В дальнейшем наша команда сумела захватить инициативу и в конце концов одержать уверенную победу 6:3.
Паралимпиада-2024. Голбол. 1/4 финала
Украина — Иран - 6:3 (3:1, 3:2)
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