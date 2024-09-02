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Сборная Украины по голболу впервые в истории одержала победу в четвертьфинале Паралимпиады

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В полуфинале команда сыграет с Бразилией

Сборная Украины по голболу впервые в истории одержала победу в четвертьфинале Паралимпиады

Фото: НКСІУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины одержала победу над Ираном (6:3) в плейоф мужского турнира Паралимпийских игр-2024 по голболу и вышла в полуфинал.

После первой 12-минутки украинцы вели со счетом 3:1. Матч возобновился, однако иранцы сравняли счет в течение пяти первых минут второго тайма - 3:3. В дальнейшем наша команда сумела захватить инициативу и в конце концов одержать уверенную победу 6:3.

Паралимпиада-2024. Голбол. 1/4 финала

Украина — Иран - 6:3 (3:1, 3:2)

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