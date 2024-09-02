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Андрей Трусов добыл серебро Паралимпиады-2024 на 400-метровке вольным стилем
Украинец буквально вырвал эту награду
Фото: invasport.dn.ua
Андрей Трусов стал серебряным призером Паралимпиады-2024 на 400-метровке вольным стилем (класс S7).
Украинец шел третьим, однако за 50 метров до финиша он получил «серебро», опередив оппонента на 0.1 секунду.
Стоит отметить, что эта медаль стала для Трусова второй на Паралимпиаде-2024. Ранее спортсмена дисквалифицировали в финале 100-метровки брассом.
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