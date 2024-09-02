Паралимпиада-2024. Остапенко принес золото, Паламарчук - серебро на 50-метровке

Пловцы сборной Украины завоевали две награды на 50-метровке на спине в классе S3.

Денис Остапченко финишировал с "золотом", а Сергей Паламарчук завоевал "бронзу".

Лучшее время Остапченко в финале составило 45.16 секунды.

Паралимпиада-2024. Плавание на спине (50 м, класс S3)

1. Денис Остапченко (Украина) 45.16 секунды

2. Йозиа Тим Александер Топф (Германия) 47.06

3. Сергей Паламарчук (Украина) 50.48

"Только положительные эмоции, потому что это победа. Очень долго к этому шли, приложили много усилий. Надеюсь, что это не последняя победа Украины. Все мы ждем главную победу Украины", - рассказал Остапченко в комментарии для Суспільне Спорт.

"Поскольку 50 метров - короткая дистанция, начинали максимально. Старался удерживать эту планку и закончить тоже максимально быстро".