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Паралимпиада-2024. Илья Яременко и Алексей Вирченко финишировали в топ-3 50-метровки вольным стилем
Украины заняли пьедестал
Фото: Facebook
Пловцы сборной Украины Илья Яременко и Алексей Вирченко стали призерами Паралимпийских игр-2024 в 50-метровке вольным стилем класса.
Яременко финишировал на второй строчке, а Вирченко замкнул топ-3 лучших.
Действующий мировой рекордсмен в классе S12 Максим Веракса финишировал на подступах к пьедесталу — четвертым.
Паралимпиада-2024. Плавание вольным стилем (50 м, класс S13)
1. Игар Боки - 23.65 секунды
2. Илья Яременко (Украина) 23.77 секунды
3. Алексей Вирченко (Украина) 23.85 секунды
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