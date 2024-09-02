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Паралимпиада-2024. Илья Яременко и Алексей Вирченко финишировали в топ-3 50-метровки вольным стилем

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Украины заняли пьедестал

Паралимпиада-2024. Илья Яременко и Алексей Вирченко финишировали в топ-3 50-метровки вольным стилем

Фото: Facebook

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пловцы сборной Украины Илья Яременко и Алексей Вирченко стали призерами Паралимпийских игр-2024 в 50-метровке вольным стилем класса.

Яременко финишировал на второй строчке, а Вирченко замкнул топ-3 лучших.

Действующий мировой рекордсмен в классе S12 Максим Веракса финишировал на подступах к пьедесталу — четвертым.

Паралимпиада-2024. Плавание вольным стилем (50 м, класс S13)

1. Игар Боки - 23.65 секунды

2. Илья Яременко (Украина) 23.77 секунды

3. Алексей Вирченко (Украина) 23.85 секунды

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