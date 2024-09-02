Игорь Цветов - чемпион Паралимпиады-2024 в беге на дистанции 100 метров

Украинский бегун Игорь Цветов стал чемпионом Паралимпийских игр-2024 в Париже. Произошло это по результатам забега на 100-метровке в классе Т35.

В финальном забеге Игр в Париже украинец стал чемпионом, опередив двух «нейтральных» представителей, преодолев дистанцию за 11.43 секунды.

Паралимпиада-2024. Бег на 100 метров (класс T35)

1. Игорь Цветов (Украина) - 11.43 секунды

2. Артем Калашян - 11.70 секунды

3. Дмитрий Сафронов - 11.79 секунды

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