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Александр Литвиненко: Я проиграл этому недоразумению
Украинский спортсмен недоволен результатом
Фото: odessa.online
Александр Литвиненко эмоционально прокомментировал медаль Паралимпиады-2024 в прыжках в длину.
"Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного щемит на душе, потому что я проиграл этому недоразумению (нейтральному атлету). Из-за этого я имею обиду, не на кого-то, а на себя.
Если их можно так назвать. Они никто не "нейтральный", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами - теми, кто нас убивает", — сказал Литвиненко в комментарии для Суспільне Спорт.
Напомним, что спортсмен получил бронзу на Паралимпийских играх-2024.
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