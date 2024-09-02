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Александр Литвиненко: Я проиграл этому недоразумению

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Украинский спортсмен недоволен результатом

Александр Литвиненко: Я проиграл этому недоразумению

Фото: odessa.online

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Литвиненко эмоционально прокомментировал медаль Паралимпиады-2024 в прыжках в длину.

"Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного щемит на душе, потому что я проиграл этому недоразумению (нейтральному атлету). Из-за этого я имею обиду, не на кого-то, а на себя.

Если их можно так назвать. Они никто не "нейтральный", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами - теми, кто нас убивает", — сказал Литвиненко в комментарии для Суспільне Спорт.

Напомним, что спортсмен получил бронзу на Паралимпийских играх-2024.

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Александр Литвиненко
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