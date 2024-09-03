  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Оксана Ботурчук - бронзовая призерка Паралимпиады-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оксана Ботурчук - бронзовая призерка Паралимпиады-2024

Другие виды
Обновлено

Украинка добыла 11-ю награду в карьере

Оксана Ботурчук - бронзовая призерка Паралимпиады-2024

Новина українською

Оксана Ботурчук стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024.

В финальном забеге она с Никитой Барабановым финишировали третьими в 400-метровке. Стоит отметить, что эта награда стала 11-й в карьере на Паралимпиадах для Ботурчук.

Читайте такжеОксана Ботурчук - серебряный призер Паралимпиады 2020 в забеге на 200 метров

Добавим, что Паралимпиада продлится в Париже до 8-го сентября.

По теме
yellow-arrow
Александр Литвиненко: Я проиграл этому недоразумению
yellow-arrow
Игорь Цветов - чемпион Паралимпиады-2024 в беге на дистанции 100 метров
yellow-arrow
Паралимпиада-2024. Илья Яременко и Алексей Вирченко финишировали в топ-3 50-метровки вольным стилем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости