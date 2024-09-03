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Оксана Ботурчук - бронзовая призерка Паралимпиады-2024
Украинка добыла 11-ю награду в карьере
Оксана Ботурчук стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024.
В финальном забеге она с Никитой Барабановым финишировали третьими в 400-метровке. Стоит отметить, что эта награда стала 11-й в карьере на Паралимпиадах для Ботурчук.
Добавим, что Паралимпиада продлится в Париже до 8-го сентября.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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