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Яннику Синнеру покорилось очередное достижение
Итальянец стал вторым самым молодым теннисистом, который выходил в четвертьфиналы всех турниров ATP
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в 2024 году выходил в четвертьфиналы во всех 12 турнирах ATP, в которых принимал участие. Он достиг этого показателя в возрасте 23 лет и 17 дней.
Моложе Синнера четвертьфиналистом своих первых 12 турниров в календарном году становился только американский теннисист Джимми Коннорс (21 год и 290 дней, 1974 год). Третьим в этом рейтинге значится ещё один представитель США Джон Макинрой (23 года и 240 дней, 1982). Швейцарец Роджер Федерер замкнул топ-5 рейтинга.
В сезоне-2005 он вышел в 1/4 финала на первых 12 турнирах ATP в возрасте 24 лет и 11 дней.
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