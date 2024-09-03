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Даниил Чуфаров завоевал серебро Паралимпиады-2024

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Спортсмен остановился в шаге от золота

Даниил Чуфаров завоевал серебро Паралимпиады-2024

Фото: instagram.com/danylo_chufarov

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский параплаватель Даниил Чуфаров завоевал "серебро" Паралимпиады-2024 на 200-метровке комплексным стилем в классе S11.

В финальный заплыв на 200 метров Чуфаров и Сербин попали автоматически.

После первой части дистанции Чуфаров был лидером, а Сербин шел на четвертой позиции и на последних 100 метрах Даниил потерял преимущество и завершил соревнования на 2 месте.

Паралимпиада-2024. Плавание, 200 м, комплексный стиль, мужчины (класс S11)

1. Рогир Дорсман (Нидерланды) - 2:18.36

2. Даниил Чуфаров (Украина) - 2:19.81

3. Давид Кратохвил (Чехия) - 2:24.60

4. Михаил Сербин (Украина) - 2:31.16

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