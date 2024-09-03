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Юлия Шуляр стала паралимпийской чемпионкой в беге на 400 метров
Украинка добыла тяжелую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина завоевала 40-ю медаль на Паралимпийских играх-2024. Ее автором стала 27-летняя бегунья Юлия Шуляр - на дистанции 400 метров в классе T20.
Шуляр вышла в финал по результатам квалификации. В своем забеге украинская бегунья показала второй результат, однако в финале Шуляр смогла опередить всех своих соперниц и обновить личный рекорд.
Легкая атлетика. Бег на 400 м, женщины, финал (класс Т20)
1. Юлия Шуляр (Украина) - 55.16 сек
2. Айсел Ондер (Турция) - 55.23
3. Дипти Джеванджи (Индия) - 55.82
"Очень захватывающие эмоции. Довольна, что я первая. В квалификации был более экономрежим, в финале выложилась на 1000%".
"Для меня каждая медаль, даже если бы я была второй или третьей — даже не знаю, как сказать. Очень довольна. Так позвонила после победы, что весь стадион испугался", — сказала Шуляр в комментарии для Суспільне Спорт.
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