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Александр Яровой с мировым рекордом взял золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
Украинец продемонстрировал невероятный результат
Фото: unn.ua
Украинский легкоатлет Александр Яровой принес Украине "золото" Паралимпиады-2024 в легкой атлетике.
Спортсмен выиграл соревнования по толканию ядра в классе F20, также установив новый мировой рекорд. Другой украинец, Максим Коваль, в этой дисциплине получил "бронзу".
Александр Яровой же показал свой лучший результат во время четвертой попытки - 17.61 метра. Это новый мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов этого класса.
Паралимпиада-2024. Легкая атлетика, толкание ядра, мужчины (класс F20)
1. Александр Яровой (Украина) - 17.61 метра
2 Мухаммад Зияд Золкефли (Малайзия) - 17.18
3 Максим Коваль (Украина) - 16.99
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