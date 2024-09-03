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Александр Яровой с мировым рекордом взял золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

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Обновлено

Украинец продемонстрировал невероятный результат

Александр Яровой с мировым рекордом взял золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Фото: unn.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Александр Яровой принес Украине "золото" Паралимпиады-2024 в легкой атлетике.

Спортсмен выиграл соревнования по толканию ядра в классе F20, также установив новый мировой рекорд. Другой украинец, Максим Коваль, в этой дисциплине получил "бронзу".

Александр Яровой же показал свой лучший результат во время четвертой попытки - 17.61 метра. Это новый мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов этого класса.

Паралимпиада-2024. Легкая атлетика, толкание ядра, мужчины (класс F20)

1. Александр Яровой (Украина) - 17.61 метра

2 Мухаммад Зияд Золкефли (Малайзия) - 17.18

3 Максим Коваль (Украина) - 16.99

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Комментарии
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SSFC (Белозерье)
03.09.2024 в 23:05
На змаганнях виступають люди з інвалідністю, які заслуговують на повагу...а журналюги - інваліди, тупі потвори які пишуть аби написати. Плавання і метання ядра переплутати!
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
03.09.2024 в 23:05
На змаганнях виступають люди з інвалідністю, які заслуговують на повагу...а журналюги - інваліди, тупі потвори які пишуть аби написати. Плавання і метання ядра переплутати!
Ответить
1
0

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