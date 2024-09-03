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Наталия Кобзарь - паралимпийская чемпионка в беге на 400 метров

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Украинка сумела обойти представительницу Китая

Наталия Кобзарь - паралимпийская чемпионка в беге на 400 метров

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров в классе Т37.

Для спортсменки эта награда стала второй личной в Играх-2024. В финале 24-летняя легкоатлетка из Кременчуга показала время 1:00.92 минуты, что является ее лучшим результатом в карьере.

Бег на 400 метров, женщины. T37:

1. Наталья Кобзарь (Украина) - 1:00.92 мин.

2. Цзян Феньфень (Китай) - 1:01.88

3. Виктория Сланова (-) - 1:03.61

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