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Наталия Кобзарь - паралимпийская чемпионка в беге на 400 метров
Украинка сумела обойти представительницу Китая
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров в классе Т37.
Для спортсменки эта награда стала второй личной в Играх-2024. В финале 24-летняя легкоатлетка из Кременчуга показала время 1:00.92 минуты, что является ее лучшим результатом в карьере.
Бег на 400 метров, женщины. T37:
1. Наталья Кобзарь (Украина) - 1:00.92 мин.
2. Цзян Феньфень (Китай) - 1:01.88
3. Виктория Сланова (-) - 1:03.61
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