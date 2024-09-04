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Сборная Украины по голболу обыграла действующих чемпионов и вышла в финал Паралимпиады-2024
Историческая победа для нашей команды
Фото: НКСІУ
Сборная Украины по голболу впервые в истории сыграет в финале Паралимпийских игр. В полуфинальном матче мужская команда "сине-желтых" победила Бразилию - 6:4.
Бразильцы играют в статусе действующих чемпионов и до сих пор не уступали на Паралимпиаде-2024. Соперником украинцев станет Япония или Китай. Решающий матч состоится в четверг, 5 сентября,
Паралимпиада-2024. Голбол. 1/2 финала
Бразилия - Украина - 4:6 (2:3, 2:3)
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