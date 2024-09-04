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Ярослав Денисенко принес ещё одно золото Паралимпиады-2024 в копилку сборной Украины
Украинцы оформили двойной подиум
Фото: sport.pl.ua
Украина завоевала еще одно золото Паралимпийских игр-2024. Его принес Ярослав Денисенко, добыв награду на последних метрах на 100-метровке вольным стилем (класс S12).
Вторым финишировал Максим Веракс и получил серебро.
Плавание. 100 метров вольным стилем, мужчины. Класс S12
1. Ярослав Денисенко (Украина) - 53,11
2. Максим Веракса (Украина) - 53,64
3. Роман Салей (Азербайджан) - 53,65
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