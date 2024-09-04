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Ярослав Денисенко принес ещё одно золото Паралимпиады-2024 в копилку сборной Украины

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Ярослав Денисенко принес ещё одно золото Паралимпиады-2024 в копилку сборной Украины

Фото: sport.pl.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина завоевала еще одно золото Паралимпийских игр-2024. Его принес Ярослав Денисенко, добыв награду на последних метрах на 100-метровке вольным стилем (класс S12).

Вторым финишировал Максим Веракс и получил серебро.

Плавание. 100 метров вольным стилем, мужчины. Класс S12

1. Ярослав Денисенко (Украина) - 53,11

2. Максим Веракса (Украина) - 53,64

3. Роман Салей (Азербайджан) - 53,65

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