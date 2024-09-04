Анна Стеценко остановилась в шаге от золота Паралимпиады-2024 на дистанции 100 метров вольным стилем

Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала третью медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12.

Сначала наша спортсменка стала серебряным призером 100-метровки на спине, после чего получила «бронзу» на 400-метровке вольным стилем

Плавание. 100 м, вольный стиль, женщины, класс S12 (финал)

Мария-Каролина Гомес Сантьяго (Бразилия) - 59.30 сек

Анна Стеценко (Украина) - 1:00.39

Аяно Цудзиути (Япония) - 1:01.05