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Анна Стеценко остановилась в шаге от золота Паралимпиады-2024 на дистанции 100 метров вольным стилем
Украинка на секунду уступила бразильской спортсменке
Фото - Getty Images
Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала третью медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12.
Сначала наша спортсменка стала серебряным призером 100-метровки на спине, после чего получила «бронзу» на 400-метровке вольным стилем
Плавание. 100 м, вольный стиль, женщины, класс S12 (финал)
Мария-Каролина Гомес Сантьяго (Бразилия) - 59.30 сек
Анна Стеценко (Украина) - 1:00.39
Аяно Цудзиути (Япония) - 1:01.05
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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