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Украина стала чемпионом смешанной эстафеты 4х100 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024
Наша команда совершила невероятный рывок
Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.
На первые два этапа были выставлены Марина Поддубная и Алексей Вирченко, который сумел поднять сборную в тройку лучших. Далее шла Стеценко и Денисенко. Денисенко удалось привести команду к чемпионству, опередив бразильских спортсменов на 3.1 секунды.
Плавание. Микст эстафета 4х100 м, вольный стиль (49 очков)
1. Украина - 3:53.84 мин
2. Бразилия - 3:56.94
3. Испания - 3:57.95
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