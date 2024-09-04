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Украина стала чемпионом смешанной эстафеты 4х100 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024

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Наша команда совершила невероятный рывок

Украина стала чемпионом смешанной эстафеты 4х100 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпийских игр-2024 в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

На первые два этапа были выставлены Марина Поддубная и Алексей Вирченко, который сумел поднять сборную в тройку лучших. Далее шла Стеценко и Денисенко. Денисенко удалось привести команду к чемпионству, опередив бразильских спортсменов на 3.1 секунды.

Плавание. Микст эстафета 4х100 м, вольный стиль (49 очков)

1. Украина - 3:53.84 мин

2. Бразилия - 3:56.94

3. Испания - 3:57.95

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