Наталья Николайчик принесла Украине первое за 8 лет золото Паралимпиады в дзюдо

Украинская дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала золотую медаль в финале Паралимпийских игр-2024. Украинка победила в поединке японку Шизуку Хайнгай в одиночном турнире среди женщин в весе до 48 кг в классе J1.

Уже на первой минуте противостояния Наталья повела в счете и благодаря удачным действиям выиграла в финале со счетом 11:0.

Стоит отметить, что эта награда стала первой для Украины на Паралимпиадах по дзюдо за восемь лет.