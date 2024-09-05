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Наталья Николайчик принесла Украине первое за 8 лет золото Паралимпиады в дзюдо

Другие виды

Украинка одержала уверенную победу

Наталья Николайчик принесла Украине первое за 8 лет золото Паралимпиады в дзюдо

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала золотую медаль в финале Паралимпийских игр-2024. Украинка победила в поединке японку Шизуку Хайнгай в одиночном турнире среди женщин в весе до 48 кг в классе J1.

Уже на первой минуте противостояния Наталья повела в счете и благодаря удачным действиям выиграла в финале со счетом 11:0.

Стоит отметить, что эта награда стала первой для Украины на Паралимпиадах по дзюдо за восемь лет.

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