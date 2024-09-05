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Наталья Николайчик принесла Украине первое за 8 лет золото Паралимпиады в дзюдо
Украинка одержала уверенную победу
Фото: НОК
Украинская дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала золотую медаль в финале Паралимпийских игр-2024. Украинка победила в поединке японку Шизуку Хайнгай в одиночном турнире среди женщин в весе до 48 кг в классе J1.
Уже на первой минуте противостояния Наталья повела в счете и благодаря удачным действиям выиграла в финале со счетом 11:0.
Стоит отметить, что эта награда стала первой для Украины на Паралимпиадах по дзюдо за восемь лет.
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