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Паралимпиада-2024. Анжела Гаврысюк принесла ещё одну награду в дзюдо
Украинка с легкостью одолела соперницу
Фото: Getty Images
Украина завоевала вторую медаль в дзюдо на Паралимпиаде-2024, благодаря Анжеле Гаврисюк, которая завоевала «бронзу» в весе 57 кг (класс J1).
В матче за третью ступеньку пьедестала 26-летняя украинка одолела представительницу Узбекистана Улжон Амриеву - 10:0.
Стоит отметить, что эта награда стала второй для «сине-желтых». Ранее золото завоевала Наталья Николайчик в категории до 48 кг.
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