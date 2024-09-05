Паралимпиада-2024. Анжела Гаврысюк принесла ещё одну награду в дзюдо

Украина завоевала вторую медаль в дзюдо на Паралимпиаде-2024, благодаря Анжеле Гаврисюк, которая завоевала «бронзу» в весе 57 кг (класс J1).

В матче за третью ступеньку пьедестала 26-летняя украинка одолела представительницу Узбекистана Улжон Амриеву - 10:0.

Стоит отметить, что эта награда стала второй для «сине-желтых». Ранее золото завоевала Наталья Николайчик в категории до 48 кг.