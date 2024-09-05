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Даниил Чуфаров финишировал в тройке лучших на 100-метровке брассом в классе SB11

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Украинец остановился в шаге от серебра

Даниил Чуфаров финишировал в тройке лучших на 100-метровке брассом в классе SB11

Фото: sport24.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Даниил Чуфаров получил "бронзу" 100-метровки брассом в классе SB11 на Паралимпиаде-2024.

На третьей позиции Чуфаров продержался на протяжении обеих контрольных отметок дистанции.

Паралимпиада-2024. Плавание брассом (100 м, класс SB11)

1. Роджер Дорсман (Нидерланды) - 1:11.07 минуты

2. Янь Боцзун (Китай) - 1:12.26 минуты

3. Даниил Чуфаров (Украина) - 1:12.72 минуты

Стоит отметить, что эта награда стала восьмой в карьере Даниила.

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