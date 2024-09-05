  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по голболу добыла историческое серебро Паралимпиады-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по голболу добыла историческое серебро Паралимпиады-2024

Другие виды

А золото было близко

Сборная Украины по голболу добыла историческое серебро Паралимпиады-2024

Фото: IBSA Goalball

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала свою первую в истории паралимпийскую медаль по голболу. Мужская команда взяла "серебро", уступив Японии (2:3) в финале четверга, 5 сентября.

В финале Украине во второй раз выпало сыграть с японцами. В групповом раунде матч завершился минимальной победой "сине-желтых" - 9:8.

Игра шла на равных в течение двух таймов и перешла в овертайм, где за 3 минуты до конца японцы забили "золотой" гол.

Паралимпиада-2024. Голбол. Финал

Украина — Япония - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1 ОТ)

По теме
yellow-arrow
В результате тяжелого ранения под Покровском погиб многократный чемпион и призер Украины по фехтованию
yellow-arrow
Даниил Чуфаров финишировал в тройке лучших на 100-метровке брассом в классе SB11
yellow-arrow
Паралимпиада-2024. Анжела Гаврысюк принесла ещё одну награду в дзюдо
Паралимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости