Сборная Украины по голболу добыла историческое серебро Паралимпиады-2024

Сборная Украины завоевала свою первую в истории паралимпийскую медаль по голболу. Мужская команда взяла "серебро", уступив Японии (2:3) в финале четверга, 5 сентября.

В финале Украине во второй раз выпало сыграть с японцами. В групповом раунде матч завершился минимальной победой "сине-желтых" - 9:8.

Игра шла на равных в течение двух таймов и перешла в овертайм, где за 3 минуты до конца японцы забили "золотой" гол.

Паралимпиада-2024. Голбол. Финал

Украина — Япония - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1 ОТ)