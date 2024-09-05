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Сборная Украины по голболу добыла историческое серебро Паралимпиады-2024
А золото было близко
Фото: IBSA Goalball
Сборная Украины завоевала свою первую в истории паралимпийскую медаль по голболу. Мужская команда взяла "серебро", уступив Японии (2:3) в финале четверга, 5 сентября.
В финале Украине во второй раз выпало сыграть с японцами. В групповом раунде матч завершился минимальной победой "сине-желтых" - 9:8.
Игра шла на равных в течение двух таймов и перешла в овертайм, где за 3 минуты до конца японцы забили "золотой" гол.
Паралимпиада-2024. Голбол. Финал
Украина — Япония - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1 ОТ)
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