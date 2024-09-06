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Даниил Чуфаров взял серебро Паралимпиады-2024 в плавании на 100-метровке баттерфляем
Четвертая награда украинца на соревнованиях
Фото: sport24.ua
Даниил Чуфаров стал серебряным призером Паралимпиады-2024 в плавании на 100-метровке баттерфляем (класс S11).
В решающем заплыве Чуфаров финишировал вторым. Для украинца эта награда стала четвертой на Паралимпийских играх-2024.
Отметим, что ранее на Паралимпиаде-2024 Даниил добыл серебряную и две бронзовые медали.
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