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Даниил Чуфаров взял серебро Паралимпиады-2024 в плавании на 100-метровке баттерфляем

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Четвертая награда украинца на соревнованиях

Даниил Чуфаров взял серебро Паралимпиады-2024 в плавании на 100-метровке баттерфляем

Фото: sport24.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Даниил Чуфаров стал серебряным призером Паралимпиады-2024 в плавании на 100-метровке баттерфляем (класс S11).

В решающем заплыве Чуфаров финишировал вторым. Для украинца эта награда стала четвертой на Паралимпийских играх-2024.

Отметим, что ранее на Паралимпиаде-2024 Даниил добыл серебряную и две бронзовые медали.

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