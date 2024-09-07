Китай – вне зоны досягаемости, британцы закрепляются на второй позиции, Украина – восьмая. Медальный зачет Паралимпиады

Спортсмены КНР постоянно увеличивают отрыв от преследователей. Представители Поднебесной выступили на турнире лучше всех.

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Также высокие результаты показали британцы и американцы. В топ-5 входят Нидерланды и Италия.

Украина занимает восьмую строчку. По количеству медалей наша команда уступает только четырем сборным, но большинство наград "сине-желтых" – это бронза.

Общий медальный зачет Паралимпийских игр-2024 (топ-20)