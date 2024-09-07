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Китай – вне зоны досягаемости, британцы закрепляются на второй позиции, Украина – восьмая. Медальный зачет Паралимпиады

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Завершился еще один день соревнований

Китай – вне зоны досягаемости, британцы закрепляются на второй позиции, Украина – восьмая. Медальный зачет Паралимпиады

фото из свободных источников

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Спортсмены КНР постоянно увеличивают отрыв от преследователей. Представители Поднебесной выступили на турнире лучше всех.

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Также высокие результаты показали британцы и американцы. В топ-5 входят Нидерланды и Италия.

Украина занимает восьмую строчку. По количеству медалей наша команда уступает только четырем сборным, но большинство наград "сине-желтых" – это бронза.

Общий медальный зачет Паралимпийских игр-2024 (топ-20)

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 83 64 41 188
2 Великобритания 42 34 24 100
3 США 31 36 19 86
4 Нидерланды 24 14 10 48
5 Италия 20 13 30 63
6 Франция 17 24 24 65
7 Бразилия 17 22 31 70
8 Украина 16 23 28 67
9 Австралия 16 13 23 52
10 Япония 12 10 15 37
11 Германия 9 11 19 39
12 Узбекистан 9 8 6 23
13 Канада 8 7 8 23
14 Испания 7 10 21 38
15 Польша 7 5 9 21
16 Иран 6 10 6 22
17 Индия 6 9 12 27
18 Таиланд 6 9 11 26
19 Швейцария 6 6 5 17
20 Южная Корея 5 10 13 28
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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