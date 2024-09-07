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Китай – вне зоны досягаемости, британцы закрепляются на второй позиции, Украина – восьмая. Медальный зачет Паралимпиады
Завершился еще один день соревнований
фото из свободных источников
Спортсмены КНР постоянно увеличивают отрыв от преследователей. Представители Поднебесной выступили на турнире лучше всех.
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Также высокие результаты показали британцы и американцы. В топ-5 входят Нидерланды и Италия.
Украина занимает восьмую строчку. По количеству медалей наша команда уступает только четырем сборным, но большинство наград "сине-желтых" – это бронза.
Общий медальный зачет Паралимпийских игр-2024 (топ-20)
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|83
|64
|41
|188
|2
|Великобритания
|42
|34
|24
|100
|3
|США
|31
|36
|19
|86
|4
|Нидерланды
|24
|14
|10
|48
|5
|Италия
|20
|13
|30
|63
|6
|Франция
|17
|24
|24
|65
|7
|Бразилия
|17
|22
|31
|70
|8
|Украина
|16
|23
|28
|67
|9
|Австралия
|16
|13
|23
|52
|10
|Япония
|12
|10
|15
|37
|11
|Германия
|9
|11
|19
|39
|12
|Узбекистан
|9
|8
|6
|23
|13
|Канада
|8
|7
|8
|23
|14
|Испания
|7
|10
|21
|38
|15
|Польша
|7
|5
|9
|21
|16
|Иран
|6
|10
|6
|22
|17
|Индия
|6
|9
|12
|27
|18
|Таиланд
|6
|9
|11
|26
|19
|Швейцария
|6
|6
|5
|17
|20
|Южная Корея
|5
|10
|13
|28
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