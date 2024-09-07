Представители Украины будут бороться в двух золотых финалах Паралимпиады-2024 по настольному теннису

В Париже продолжаются Паралимпийские Игры-2024. Соревнования приближаются к своему финишу, однако разыграны еще не все награды.

В частности, сегодня, седьмого сентября, будут разыграны последние медали в турнире по настольному теннису. Украина здесь будет представлена сразу в двух "золотих" финалах.

Марина Литовченко в классе WS6 прошла в финал соревнований, победив румынку Камелию Чиприан в трех сетах. Ее "золотой" матч начнется в 20:00.

А еще раньше в финальный поединок в классе MS8 вышел Виктор Дидух. За золото он поборется в 14:00.