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Представители Украины будут бороться в двух золотых финалах Паралимпиады-2024 по настольному теннису
Гарантированные награды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже продолжаются Паралимпийские Игры-2024. Соревнования приближаются к своему финишу, однако разыграны еще не все награды.
В частности, сегодня, седьмого сентября, будут разыграны последние медали в турнире по настольному теннису. Украина здесь будет представлена сразу в двух "золотих" финалах.
Марина Литовченко в классе WS6 прошла в финал соревнований, победив румынку Камелию Чиприан в трех сетах. Ее "золотой" матч начнется в 20:00.
А еще раньше в финальный поединок в классе MS8 вышел Виктор Дидух. За золото он поборется в 14:00.
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