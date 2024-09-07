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Семнадцатое золото Паралимпиады-2024. Украинец с личным лучшим результатом сезона выиграл беговую 200-метровку

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Награда в легкой атлетике

Семнадцатое золото Паралимпиады-2024. Украинец с личным лучшим результатом сезона выиграл беговую 200-метровку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Париже близятся к завершению Паралимпийские Игры-2024. Однако еще не все награды разыграны, в частности, в легкой атлетике, где сегодня соревновались и соревнуются и украинцы.

Не без успеха. Уже паралимпийский чемпион 2024 Игорь Цветов выиграл вторую для себя, и семнадцатую для Украины золотую награду на этих соревнованиях. Легкоатлет стал самым быстрым на 200-метровке, показав свой личный лучший результат в сезоне – 23.19, отмечает Суспільне Спорт.

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Примечательно, что на финише Игорь Цветов оставил за спиной двух так называемых "нейтральних" спортсменов. Раньше он становился чемпионом Паралимпиады на дистанции сто метров.

Добавим, что Паралимпийские Игры-2024 завершатся в воскресенье, восьмого сентября.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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