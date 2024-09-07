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В виде спорта, где медалей еще не было. Украина добыла еще одну награду Паралимпиады-2024
Николай Синюк, гребля
фото з відкритих джерел
В Париже продолжаются Паралимпийские Игры-2024. Соревнования приближаются к своему завершению, но даже на финишной прямой сборная Украины открывает для себя новые горизонты.
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В частности, в предпоследний день соревнований наша страна получила награду в виде спорта, который до сих пор на Паралимпиаде-2024 медалей нам не приносил. Это Николай Синюк стал бронзовым призером в гребле (байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2).
Напомним, что ранее Украина добыла семнадцатую золотую награду усилиями Игоря Цветова.
финиширует в воскресенье, восьмого сентября.
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